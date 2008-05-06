Ющенко наконец-то определился с датой выступления в парламенте
13:38, 06 мая 2008Политика
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Об этом сообщила Ванникова
13 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием к украинскому народу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, в послании глава государства даст оценку политической и экономической ситуации в Украине, а также международной обстановке. Кроме того, В.ЮЩЕНКО очертит ряд задач в украинской политике на будущее.
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