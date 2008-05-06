Ющенко наконец-то определился с датой выступления в парламенте

13 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выступит в Верховной Раде с ежегодным посланием к украинскому народу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, в послании глава государства даст оценку политической и экономической ситуации в Украине, а также международной обстановке. Кроме того, В.ЮЩЕНКО очертит ряд задач в украинской политике на будущее.