БЮТ выкурил своего клона из избирательного бюллетеня

В избирательном бюллетене на выборах в Киевсовет будет только один Блок Тимошенко.

Об этом сообщил член БЮТ Владимир ПИЛИПЕНКО, ссылаясь на сегодняшнее решение Окружного административного суда Киева.

«В частности, в решении суда отмечено, что внесение в избирательный бюллетень второго Блока Тимошенко – двойника БЮТ – осуществлено Территориальной избирательной комиссией Киева с нарушением норм действующего законодательства Украины», - сказал В.ПИЛИПЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Более того, суд установил, что такие действия Ти могли привести к фальсификации во время голосования и являюся незаконными», - отметил он.

По словам В.ПИЛИПЕНКО, «суд, фактически, пресек возможную попытку фальсификации на выборах, к которой была причастна территориальная избирательная комиссия».

В соответствии с этим решением, суд обязал ТИК внести изменения в текст избирательного бюллетеня и исключить из него блок-двойник БЮТ.

«Это прогнозируемое фиаско дешевого трюка политических оппонентов Блока Юлии Тимошенко. Оно свидетельствует об их интеллектуальной нищете и потенциальной неспособности вести избирательную кампанию юридически-корректными методами», - подчеркнул В.ПИЛИПЕНКО.

«БЮТ находится в избирательном бюллетене под №25. Другого Блока Тимошенко в бюллетене нет», - напомнил он.

В.ПИЛИПЕНКО отметил, что «предпринимается системный комплекс мер, направленный против Блока Юлии Тимошенко».

«Я не исключаю, что наши политические оппоненты для сохранения власти в Киеве пойдут даже на подтасовку результатов голосования, которое состоится 25 мая», - отметил он.

Как сообщалось, ранее БЮТ обратился в Окружной административный суд Киева с требованием отменить переименование блока "Киевский прорыв" на "Блок Тимошенко - Киевский прорыв" на выборах в Киевсовет.

Выборы мэра Киева и Киевсовета состоятся 25 мая.