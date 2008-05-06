Тигипко занялся индюшками

Максимально открыть рынок для импортных продуктов питания – в первую очередь для мяса - советует сопредседатель Совета инвесторов при Кабмине Сергей Тигипко.

Целесообразность этого шага как один из методов укрощения инфляции банкир обосновал в интервью "Украинской правде": "Нужно создать одинаковые условия для всех предпринимателей, независимо от их гражданства. Не нужно жалеть наших некоторых неконкурентоспособных производителей, которые тянут страну вниз! Если производитель неэффективен, то пенсионер не должен за него рассчитываться. Нужно думать не о менеджерах, а о миллионах людей. Сегодня иностранные производители очень заинтересованы в нашем сельском хозяйстве".

На вопрос корреспондента, вкладывает ли сам бизнесмен деньги в сельское хозяйство, Тигипко ответил: "Да. Я считаю, что это один из самых перспективных рынков. В Херсонской и Черкасской областях у нас есть около 16 тысяч гектаров земли в аренде, сейчас будем их увеличивать. Мы готовим проект по переработке мяса, причем не очень традиционного для нас. Речь идет о мясе индюшек, поскольку рынок еще не очень занят. Мы будем инвестировать в этот сектор, строить новое производство".