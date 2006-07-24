Янукович отыскал семейный герб, на котором изображены животные в полосочку

В Украине около 200 человек имеют персональный герб, пишет газета "Сегодня ". Среди известных гербодержателей – Леонид Кучма, Владимир Литвин, Виктор Янукович.

Нынешний Президент Виктор Ющенко своего герба не имеет, по его словам, не считает нужным. Зато он интересуется собственной родословной и гордится тем, что знает историю своего рода до XVIII века. Нет своего герба и у Юлии Тимошенко. А вот у Виктора Януковича герб есть. Как сообщила народный депутат и советник Виктора Федоровича Анна Герман, герб прислали из Беларуси, где есть деревня Януки, откуда и разошлись по всему миру Януковичи. И якобы раньше у неких Януковичей в этой деревне был герб, который односельчане и восстановили. В основе герба- золотой щит, который держат два тигра. Снизу вверх идет черное острие (шеврон) и пальмовые ветви. Девиз герба: I superabo – «Я все преодолею».

На гербе Леонида Кучмы изображен щит цветов национального флага , где небесно-золотой лев держит в руках малый герб Украины. Еще один лев нависает сверху. Их обилие объяснимо: Кучму зовут Леонид, по гороскопу он Лев, к тому же занимал должность Президента. Щит держат два орла – символ Черниговской области, откуда он родом. Девиз - Re, non verbis - «Делом а не словами».

По материалам газеты "Сегодня"

На рисунке - герб Леонида Кучмы