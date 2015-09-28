В Нидерландах собрали подписи для референдума против ассоциации с Украиной

Об этом заявила инициативная группа GeenPeil на своей странице в "Твиттере", передает "ЕвроПравда". "Официальная итоговая таблица цифровых подписей: 451 663", - говорится в сообщении.

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Инициативным группам необходимо было собрать 300 тыс. голосов по состоянию на понедельник, 28 сентября, 17.00 (по местному времени), для того чтобы правительство страны было обязано провести консультативный референдум.

В то же время Избирательный совет Нидерландов объявит референдум лишь тогда, когда будет подтверждена подлинность заявленных подписей.

Как пишет EUobserver, собрать подписи удалось благодаря интенсивной онлайн-кампании сатирического блога GeenStijl, группы граждан Burgercomite ЕС ("Комитет граждан ЕС"), и евроскептического мозгового центра "Форум для демократии".

"Существует широко распространенное недовольство тем, как движется европейский проект", - заявил один из инициаторов кампании Тьерри Баде в комментарии местной газете nrc.next. "Мы являемся свидетелями новой демократической революции здесь", - добавил он.

Стоит отметить, что даже если референдум будет организован и большинство граждан проголосуют против ратификации документа, это не будет иметь обязательного характера. Власти страны могут оставить свое решение в силе.

В то же время в МИДе страны подчеркнули, что в случае, если референдум действительно состоится, это приостановит ратификацию Соглашения об ассоциации Нидерландами.

Парламент Нидерландов завершил процедуру ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 7 июля.