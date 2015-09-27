Порошенко: Каждый день войны на Донбассе стоит стране около $5 миллионов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил, выступая на Саммите по принятию Целей устойчивого развития в рамках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

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«Каждый день войны на украинском Донбассе стоит нам около 5 млн долларов США, которые мы могли бы вкладывать в процесс устойчивого развития. И кризис внутренне перемещенных лиц, число которых составляет 1,5 миллиона, является самой большой проблемой не только Украины, но и всего региона.

Украина хочет мира и процветания, и вместе с государствами-партнерами прилагает максимум усилий для урегулирования конфликта мирными дипломатическими средствами», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что после прекращения военной агрессии, установления мира и восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом и Крымом будет крайне важно помочь миллионам людей вернуться к нормальной жизни, восстановить экономическую и социальную инфраструктуру на принципах устойчивого развития.

«Украина готова выполнить эту непростую задачу и призывает всех