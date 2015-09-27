Зарплаты депутатам надо поднимать при условии введения штрафов за прогулы и драки в ВР - Гройсман

Об этом написал председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в Facebook.

Он отметил: «СМИ активно подхватили одну из тем, которой я коснулся во вчерашнем интервью (речь идет об интервью телеканала «Украина» - УНИАН). Относительно зарплат депутатов. Я много слышал на разных уровнях разговоров, что депутатам надо установить достойную зарплату. Что нынешняя ситуация - это предпосылка коррупции. Только мало кто решается говорить об этом публично. Потому что это вроде бы непопулярно».

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Гройсман пишет: «Первое - должны беспощадно бороться с коррупционерами. Второе - надо ликвидировать предпосылки коррупции. И добавлю третье - зарплаты надо поднимать при условии повышения ответственности. Пропустил заседание - штраф, устраиваешь драки в зале - штраф. В этом заключается моя позиция и я думаю, что она действительно будет поддержана - и большинством депутатов, и большинством простых граждан».

«И еще добавлю. Этот вопрос касается не только депутатов. Это касается всей государственной службы. Надо наконец разорвать замкнутый круг и прекратить стыдливо прятать голову в песок. Принцип должен быть один - профессионализм и ответственность», - пишет Гройсман. По его словам, чтобы на государственную службу пришли профессионалы, которые готовы работать для людей, а не себе в карман, нужно предложить им надлежащую зарплату. «Но спрашивать с них за результат - а он измеряется тем, способны ли они обеспечить надлежащее качество жизни и достойные зарплаты и пенсии людям», - отмечает председатель ВР.