Евродепутат: Украина должна официально обратиться в Международный суд ООН относительно возвращения Крыма

Об этом аявив депутат Европейского парламента Габриэлиус Ландсбергис. "По моему мнению, существует возможность начать процесс в рамках ООН через Генеральную ассамблею, чтобы подать обращение в Международный суд, чтобы начать рассматривать этот вопрос и получить разъяснение ситуации с тем, чтобы Крым в конце концов вернулся в состав Украины", - сказал Габриэлиус Ландсбергис.

Читайте такжеКороль Нидерландов: аннексия Крыма Россией имеет негативные последствия для безопасности в Европе

По его убеждению, "долгосрочное решение лежит в правовой плоскости", и украинское правительство должно приложить усилия для того, чтобы использовать все возможные юридические пути для возвращения Крыма.

Отвечая на вопрос относительно блокирования проезда грузовиков в Крым общественными организациями, Габриэлиус Ландсбергис отметил, что вмешательство общественности, особенно крымских татар, в этой ситуации "вполне можно понять".

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав "референдум" по его самоопределению.