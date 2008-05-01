В НУ-НС не исключают распада коалиции

Народный депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧ не исключает возможности распада коалиции.

В частности, отвечая на вопрос «Главреда», появилось ли в парламентской фракции НУ-НС большинство, которое может проголосовать за выход из коалиции, Р.ЗВАРИЧ ответил отрицательно, но не исключил такой возможности в будущем. Он сказал: «Пока нет. Но обстоятельства могут и измениться».

По его словам, на данный момент в НУ-НС нет большинства для выхода из коалиции, но если не будут выполнены принципиальные обязательства, содержащиеся в коалиционном соглашении, это будет вызовом для коалиции. «Такие вызовы могли бы спровоцировать соответствующее решение нашей фракции. Я очень не хотел бы, чтобы это произошло», - отметил Р.ЗВАРИЧ.

Депутат напомнил, что в коалиционном соглашении есть принципиальная норма, которая помогает сохранить коалицию в таких условиях, как сейчас. Эта норма предусматривает, что коалиция голосует в сессионном зале парламента те вопросы, которые поддерживают обе фракции (НУ-НС и БЮТ), отметил он.

«Эти принципиальные вопросы содержатся во всем коалиционном соглашении. Это соглашение писалось на моем компьютере, и я его знаю в совершенстве. Для выполнения коалиционных обязательств отведено пять лет», - подчеркнул Р.ЗВАРИЧ.

Отвечая на вопрос, может ли стать причиной распада коалиции создание БЮТ и Партией регионов Временной специальной комиссии ВР по внесению изменений в Конституцию, Р.ЗВАРИЧ сказал, что пока рано обсуждать этот вопрос. «Если возникнет соответствующая ситуация, НУ-НС будет принимать решение. Сейчас же нам не о чем предметно говорить, потому что нет соответствующей ситуации», - отметил он.