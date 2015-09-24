Украина отозвала из Евросуда по правам человека один иск против России

Иск касается сына лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Хайсера, передает "Украинская правда" со ссылкой на сообщение ЕСПЧ.

Как сообщается, 15 мая 2015 года правительство Украины проинформировало ЕСПЧ, что он не желает продолжать рассмотрение дела в связи с тем, что Хайсер Джемилев подал личный иск против России в ЕСПЧ.

Читайте такжеУкраина направила четвертый иск в Евросуд по правам человека против России

В своем иске правительство Украины ссылался на статьи 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 5 (право на свободу и безопасность) Европейской конвенции по правам человека.

"Суд пришел к выводу, что не оправданно продолжать рассмотрение дела (Украины против России - Ред.). Поэтому он решил вычеркнуть жалобу из списка дел, подлежащих рассмотрению", - говорится в заявлении ЕСПЧ.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце августа направила четвертый иск в Европейский суд по правам человека в Российской Федерации, в котором акцентировано внимание на массовых нарушениях прав украинцев и политических заключенных.