Контактная группа 25 сентября снова обсудит вопрос проведения выборов на Донбассе

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 25 сентября во время видеоконференции снова обсудят вопрос возможного проведения выборов на оккупированных районах Донбасса, следующая встреча подгруппы по политическим вопросам может состояться 28 сентября.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный.

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"На сегодняшний день работа уже завершена. Сегодня была встреча достаточно эмоциональной. Она, в принципе, меньше касалась сути, больше общих обсуждений, достаточно эмоциональных обсуждений. Квинтэссенцией стала договоренность о том, что на видеоконференции в пятницу в рамках Трехсторонней контактной группы еще раз обсудят этот вопрос (о проведении выборов на Донбассе - УНИАН), и группа продолжит свою работу в понедельник в 9 утра, если за эти дни станет очевидным, что есть предмет для серьезного дальнейшего обсуждения, есть какие-то предложения сторон ", - сказал Бессмертный.

По его словам, то, что стороны нашли возможность сегодня утром встретиться, является позитивом.

"Хотя настроение не изменилось, все прекрасно понимают, что вчерашние шаги, они поставили на грань разрушения весь процесс, который шел ... Все стороны дали оценку ситуации и договорились о том, что пройдут консультации в Москве и Киеве, и после этого обменяются мнениями, как дальше можно двигаться ", - рассказал Бессмертный.

Он отметил, что, по его убеждению, не двигаться дальше нельзя.

"Тот прогресс, который достигнут, минимальный, но он достигнут группе по политике безопасности, по экономической, он нуждается в финализации, то есть тыловом подкреплении. В этом процессе этого тылового подкрепления, этой динамики есть работа политической подгруппы, потому что это все надо обслуживать общественными процессами, законодательными и правовыми процессами ", отметил Бессмертный.

Он надеется, что стороны найдут в себе силы продолжить этот процесс.

Также Бессмертный сообщил, что все, что сейчас происходит, это происходит в рамках подготовки к саммиту 2 октября в Париже лидеров "нормандской четверки".

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"Этот саммит и встреча "нормандской четверки" она подгоняет, хотя может быть и второй вариант - попытка переложить все проблемы на "нормандскую четверку", чтобы она дала импульс", - сказал представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.

Кроме того, он сообщил, что в поле зрения рабочей подгруппы держится одновременно три проблемы, которые переплетаются между собой.

"Этот вопрос модальности выборов. Второе - это вопрос особого порядка (осуществления местного самоуправления - УНИАН), и амнистии", - добавил Бессмертный.