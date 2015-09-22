Отмена закона о СЭЗ "Крым" отвечает интересам граждан – глава Госслужбы по делам Крыма

Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщил председатель службы Нариман Устаев.

«С учетом оккупации крымского полуострова и того объема проблем, который возник у наших граждан, в первую очередь, должна быть сервисная служба, мы должны нашим гражданам помогать. Поэтому, говоря о законе о свободной экономической зоне, конечно же, отмена этого закона отвечает интересам госслужбы», – отметил Устаев.

Он подчеркнул, что «будет хорошо», если акция крымских татар по «продовольственной блокаде» будет способствовать отмене данного закона.

«С учетом общественного накала, наверное, этот закон будет отменен. Если эта акция поспособствует отмене закона и урегулированию вопросов по перемещению товаров – это будет очень хорошо», – сказал глава государственной службы по делам Крыма.

Он также отметил, что такая позиция не является оценкой «продовольственной блокады» в целом.

«Я не оцениваю акцию и персональная оценка сейчас не уместна», – добавил Устаев.

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Как сообщал УНИАН, Меджлис крымскотатарского народа 20 сентября начал бессрочную акцию по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым. По информации координационного совета акции, через административную границу будут беспрепятственно пропускаться пешеходы и легковой транспорт.

Инициаторы блокады подчеркивают: украинские компании должны прекратить торговые отношения с оккупированным Российской Федерацией Крымом.

По словам организаторов акции, они не будут пропускать фуры в Крым до тех пор, пока не будут выполнены их требования: освобождение политзаключенных, прекращение давления на независимые СМИ, беспрепятственный въезд для международных наблюдателей на территорию полуострова, прекращение репрессий в отношении крымских татар.