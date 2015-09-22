Ситуация с правами человека в Крыму требует отдельного доклада ООН - МИД

Как сообщили УНИАН в Департаменте политики и коммуникаций МИД, 21 сентября Климкин принял помощника Генерального секретаря ООН по правам человека Ивана Шимоновича.

В ходе встречи министр поблагодарил собеседника за постоянное внимание ООН к грубым нарушениям прав человека на востоке Украины со стороны поддерживаемых Россией незаконных вооруженных формирований, а также в Автономной Республике Крым после ее оккупации Российской Федерацией.

Он отметил активную непредубежденную деятельность Мониторинговой миссии ООН по правам человека, которая работает в Украине с 15 марта 2014 года по приглашению украинского правительства.

Климкин подчеркнул, что факты грубых и систематических нарушений Россией прав крымских татар и этнических украинцев в АРК требуют подготовки отдельного доклада Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, а также обеспечения присутствия на полуострове международных мониторинговых миссий.

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Как сообщал УНИАН, помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович прибыл в Украину с первым за девять месяцев визитом.

По его словам, поездка "даст возможность оценить ситуацию с правами человека в Украине перед интерактивным диалогом по этой теме, который пройдет 29 сентября в Совете ООН по правам человека в Женеве".