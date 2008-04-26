Семенюк: говорить о двоевластии в Фонде госимущества оснований нет

Отстраненная правительством от исполнения полномочий председателя Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляет, что не держится за свою должность, но считает, что увольнение должно происходить исключительно через Верховную Раду Украины.

Об этом она заявила сегодня в прямом эфире на телеканале «Интер».

«Говорить о двоевластии в Фонде госимущества оснований нет», - сказала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО. По ее словам, она приказала работникам ФГИУ работать без каких-то изменений, поскольку на сегодняшний день нет ни одного правового основания для отстранения руководства Фонда госимущества. «В данное время есть Указ Президента, который вступил в силу и опубликован в «Вестнике Президента», все распоряжения остановлены относительно кадровых назначений, и кроме того, в соответствии с протестом Генеральной прокуратуры, остановлено распоряжение Кабинета Министров относительно служебной проверки», - прибавила она.