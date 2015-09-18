Порошенко исключил из санкционного списка 6 журналистов-международников

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 17 сентября 2015 года «О внесении изменений в приложение 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», - говорится в указе.

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Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и свыше 90 юридических лиц РФ и других стран, которые причастны к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину.

17 сентября, еврокомиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Иоганнес Ган заявил, что «удивлен и обеспокоен» по поводу введения Украиной санкций против ряда иностранных журналистов.

Также сегодня представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что санкции, введенные Украиной против нескольких десятков иностранных журналистов, являются «серьезной угрозой праву на свободный сбор информации, и призвала Порошенко исключить журналистов из «черного списка».

В тот же день СНБО поддержала предложения президента о снятии санкций с отдельных иностранных журналистов: Чичерова Антона (Великобритания), Эммы Уэллс (Великобритания), Састре Мануэль Ангель (Королевство Испания), Михаэль Рутц, (Федеративная Республика Германия), Родригес Антонио Хосе Памплиега (Королевство Испания) и Росенберг Стив (Великобритания)".