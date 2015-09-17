Задержание нардепа Мосийчука готовили несколько месяцев - источники

Об сообщили источники, ознакомленные с ходом расследования, передает "Украинская правда".

В частности, видеозаписи встреч, на которых с Мосийчуком обсуждали детали правонарушений и давали ему деньги, велись в течение одного месяца.

При этом другие члены Радикальной партии об этом не знали, обвинения в адрес Мосийчука и демонстрация соответствующего видео в Верховной Раде стали для них сюрпризом.

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Кроме того, по данным источника, сейчас будут проведены обыски в приемных Радикальной партии, членом которой является Мосийчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности и арест Мосийчука.

Перед этим в сессионном зале генеральный прокурор Виктор Шокин передал председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману соответствующее представление.

На заседании ВР продемонстрировали видео с участием Мосийчука, которое было снято скрытой камерой. На видео речь шла о возможности решения определенных вопросов за деньги.