Стець пообещал отменить санкции против честных журналистов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Относительно решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части, которая касается журналистов. Список представителей СМИ, которые подпадают под санкции, неоднозначен и требует изменений», - отметил он.

По этому поводу, как отмечает Стець, он имел разговор с руководством СБУ и представителями СНБО.

«На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны я внесу свои предложения, для выработки которых при министерстве создана рабочая группа из членов экспертного совета при МИП и при участии председателя Общественного совета Министерства информационной политики Ольги Скрипник. В состав рабочей группы включены народные депутаты Украины, члены Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики», - отметил он.

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«Санкции в отношении так называемых "журналистов" типа пропагандиста Киселева (Дмитрия Киселева - УНИАН) должны быть и будут применены. В отношении журналистов, которые поддерживают стандарты профессии, их в этом списке не будет. Это моя официальная позиция», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.

В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину.

В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что санкции, введенные Украиной в отношении нескольких десятков иностранных журналистов, являются «серьезной угрозой» праву на свободный сбор информации, и призвала президента Украины исключить журналистов из этого «черного списка».