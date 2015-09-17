Стець пообещал отменить санкции против честных журналистов
Министр информационной политики Украины Юрий Стець обещает на следующем заседании СНБО внести предложения относительно изменений в санкционный список в отношении лиц, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, в части, касающейся журналистов.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Относительно решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части, которая касается журналистов. Список представителей СМИ, которые подпадают под санкции, неоднозначен и требует изменений», - отметил он.
По этому поводу, как отмечает Стець, он имел разговор с руководством СБУ и представителями СНБО.
«На ближайшем заседании Совета национальной безопасности и обороны я внесу свои предложения, для выработки которых при министерстве создана рабочая группа из членов экспертного совета при МИП и при участии председателя Общественного совета Министерства информационной политики Ольги Скрипник. В состав рабочей группы включены народные депутаты Украины, члены Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики», - отметил он.
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«Санкции в отношении так называемых "журналистов" типа пропагандиста Киселева (Дмитрия Киселева - УНИАН) должны быть и будут применены. В отношении журналистов, которые поддерживают стандарты профессии, их в этом списке не будет. Это моя официальная позиция», - подчеркнул министр.
Как сообщал УНИАН, 16 сентября президент Украины подписал указ, которым утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 сентября 2015 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Санкции вводятся сроком на один год. Ограничительные меры касаются более 400 физических и более 90 юридических лиц РФ и других стран, причастных к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе.
В указе, среди прочих, фигурируют представители средств массовой информации из Великобритании, Германии и России. Им запрещен въезд в Украину.
В свою очередь представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович заявила, что санкции, введенные Украиной в отношении нескольких десятков иностранных журналистов, являются «серьезной угрозой» праву на свободный сбор информации, и призвала президента Украины исключить журналистов из этого «черного списка».