Джемилев: крымские татары против военного решения конфликта в Крыму

Об этом заявил лидер крымских татар, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев во время встречи с представителями Евросоюза, в которой приняли участие послы 28 государств.

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"Для нас важна ваша осведомленность. Этого требуют наши соотечественники. Ведь сейчас свободные делегации не могут посещать Крым. За время оккупации полуостров смогли посетить только две зарубежные мониторинговые делегации: одна - в лице еврокомиссара по правам человека Нила Муйжниекса, вторая - неофициальная делегация из Турции. На данный момент Российская Федерация может допустить на территорию оккупированного ею полуострова только те группы, в чьей лояльности к международному произволу она уверена", - заявил Мустафа Джемилев.

По его словам, в Крыму нагнетается межнациональная рознь. "Подобных шовинистических высказываний не наблюдалось даже в советское время. Нашим соотечественникам пытаются внушить страх и заставить их покинуть Родину", - сказал парламентарий.

"Ярким примером служат обыски, проведенные в домах, мечетях, учебных заведениях крымских татар, и манера их проведения. Уже прошло около 160 обысков. Создается впечатление, что народ хотят спровоцировать на что-то. Но мы всегда призываем воздерживаться от каких-либо силовых противостояний", - отметил лидер крымских татар.

"Мы не видим военного решения конфликта. Наоборот, мы против этого", - подчеркнул Мустафа Джемилев.

Он также отметил, что на территории полуострова уже размещено 80 тыс. военнослужащих российской армии, восстанавливается ядерное хранилище, появились грузовики со значками, предупреждающими о ядерной опасности. Не исключено, что в Крым уже завезено ядерное оружие.

Национальный лидер крымских татар отметил три направления поддержки: усиление санкций против страны-оккупанта; нейтрализация российской пропаганды; предоставление возможности получения образования крымскотатарским студентам в европейских вузах.

Представители Евросоюза заверили в непоколебимости своей позиции по отношению к Крыму: непризнание аннексии и продолжение дипломатического и экономического давления на Российскую Федерацию.