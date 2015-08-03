Аннексированный Крым вернется в Украину раньше, чем многие ожидают - Климкин

Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил глава МИД Павел Климкин, передает Украинская правда.

По его словам, аннексия Крыма нарушила международные принципы, поэтому "санкции против России за аннексию Крыма не снимут никогда".

"Никто никогда не будет инвестировать в Крым, никто не приедет в Крым...Таким образом Крым вернется в Украину. И я утверждаю, что это произойдет гораздо раньше, чем многие ожидают", – заявил Климкин.

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Министр считает, что отсутствие каких-либо инвестиций, коррупция, бандитизм и осложнения экономической ситуации лишат Россию сторонников среди украинского населения.

"Рано или поздно, но Россия будет вынуждена сесть за стол переговоров. И это вопрос не только санкций, которые не будут сняты никогда по определению. Это будет экономическая ситуация, когда никакое нормальное развитие не возможно. Это то, что там происходит. Это даже на фоне общей России волна коррупции и криминала, которые существуют в Крыму, она подействует отрезвляюще на тех, кто находится под влиянием российской пропаганды", - заверил министр.

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В то же время Климкин сообщил, что МИД подготовил пакет экономических санкций против России за оккупацию Крыма, и он скоро будет поддержан Кабмином.

Как сообщал УНИАН ранее, глава МИД Павел Климкин считает, что вынесение вопроса о создании трибунала для расследования катастрофы МН17 на Генассамблею ООН даст политическое решение, но не будет иметь обязывающей силы. Поэтому, идея создания трибунала по МН17 под СБ ООН очень важна.