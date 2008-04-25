Клюев: Конституция не поможет, если ее не выполнять

При подготовке изменений в Конституцию Украины необходимо учесть мнение всех политических сил и Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам народный депутат Украины, один из лидеров Партии регионов Андрей КЛЮЕВ.

А.КЛЮЕВ отметил, что только «кропотливая спокойная работа» конституционной комиссии, которую нужно создать в Верховной Раде Украины, может привести к принятию качественного документа. Он подчеркнул, что Украине нужен такой Основной Закон, который бы «максимально стабилизировал политическую ситуацию, увеличил эффективность государственной машины». По его словам, «такой документ мы можем получить, только идя по пути компромисса».

«Политики должны перестать использовать конституционный процесс как элемент борьбы за власть и предвыборную технологию. У страны больше нет времени на перетягивание полномочий»- считает А.КЛЮЕВ. По его словам, власти необходимо результативно закончить конституционный процесс и сосредоточиться на экономике. Он подчеркнул, что «еще несколько лет политического противостояния экономика не выдержит».

А.КЛЮЕВ считает, что главная цель работы над конституционными изменениями – принятие Основного Закона, «по которому Украина могла бы стабильно жить многие десятки лет».

А.КЛЮЕВ называет несколько ключевых задач, которые нужно решить при подготовке изменений в Конституцию Украины. Одним из главных приоритетов он считает максимальное сбалансирование полномочий всех ветвей власти, четкое определение ответственности и принципов взаимодействия между ними. По его мнению, необходимо избавиться от дуализма в исполнительной власти.

Также А.КЛЮЕВ считает важным заданием конституционной комиссии выписать принципы формирования парламента, предусмотрев избирательную систему, позволяющую «максимально вернуть связь депутатов с регионами, снизить попадание в парламент «случайных людей», не имеющих авторитета в обществе». Он подчеркнул, что нужно ввести избирательную систему, предусматривающую «открытые партийные списки». По его словам, также важно определить принципы формирования и функционирования как политического большинства, так и оппозиции.

Кроме того, среди основных приоритетов государственной политики, которые необходимо предусмотреть в новой редакции Конституции, А.КЛЮЕВ называет усиление роли регионов, частичную децентрализацию власти, повышение роли местного самоуправления.

По его словам, в Основном Законе также необходимо «заложить конституционный базис независимой и эффективной судебной системы». «Не может так дальше продолжаться, когда суды принимают решения в зависимости от суммы взятки или политического давления. Только тогда, когда мы прекратим политическое и экономическое рейдерство с участием судов, страна сможет стать богатой и процветающей», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он также подчеркнул, что речь идет не только об изменениях в Конституцию Украины, но и о необходимости в сжатые сроки изменить еще целый ряд законов.

При этом депутат добавил, что «политики должны перестать нарушать Конституцию и законы». «Никакой, даже самый лучший в мире документ не поможет, если его не будут выполнять», - отметил А.КЛЮЕВ.