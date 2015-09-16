Баррозу: Запад не пойдет на военную конфронтацию с Россией ради Крыма

Об этом заявил бывший президент Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в интервью радио "Свобода". "По моему мнению, для Крыма не будет быстрого решения. Что нам надо делать – это придерживаться принципиальной позиции, что мы никогда не признаем аннексию Крыма. Цивилизованные страны мира никогда не должны это признавать, ведь это было очень грубое нарушение международного права и не только его. Россия взяла на себя определенные обязательства после распада Советского Союза, и вообще - это нарушение баланса, который мы имели в Европе. Итак, мы никогда не должны признавать аннексию", – подчеркнул политик.

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Он отметил, что Запад не пойдет на военную конфронтацию с Россией ради Крыма, но не намерен сдаваться в вопросе его возвращения Украине.

"Это для нас и дальше актуально – так же, как и наша принципиальная позиция. Санкции, принятые из-за аннексии Крыма, должны сохраняться, если Россия не возвращает полуостров. В то же время, нам надо сосредоточиться на том, что мы можем достичь – а достичь мы можем многого. Украина может достичь многого, доводя таким образом, что она – не failed state, что она – успешная, демократическая, стабильная и процветающая", – добавил Жозе Мануэл Баррозу.

Россия аннексировала Крым 20 февраля 2014 года. Украина и страны Запада в связи с этим ввели ряд санкций в отношении РФ.