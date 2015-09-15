Король Нидерландов: аннексия Крыма Россией имеет негативные последствия для безопасности в Европе

Об этом сообщает сайт правительства Нидерландов со ссылкой на тронную речь короля Виллема-Александра, которую он сделал во вторник.

"Террористическая угроза не является изолированной проблемой, а является прямым следствием усиления джихадистских групп в Сирии, Ираке и других странах на Ближнем Востоке и Северной Африке. К тому же, дуга нестабильности вокруг Европы расширилась с прошлого года из-за аннексии Россией Крыма и конфликта на востоке Украины. Другие конфликтные горячие точки также представляют угрозу для международного правового порядка, например в Мали, Йемене и Афганистане. Эти события влияют на нашу безопасность и свободу одновременно как прямо, так и косвенно", - подчеркнул Виллем-Александр.

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В то же время он заявил, что вопросы безопасности и миграции будут двумя ключевыми международными проблемами, которые будут определять внешнюю политику Нидерландов во время председательства в первой половине 2016 года на Европейском Союзе.

Как сообщал УНИАН, решение Евросоюза о продлении на полгода санкций в отношении 149 граждан России и 37 российских компаний вступило в силу. Отмечается, что 14 сентября Евросоюз принял решение продлить на полгода санкции против российских компаний и частных лиц, которые подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины.