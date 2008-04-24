Шендерович рассказал, в чем разница между Украиной и Россией

В России - очень сильная имперская идеология. Так считает оппозиционный политик, сатирик Виктор ШЕНДЕРОВИЧ. "У нас живет имперская бацилла. Мы не чувствуем себя людьми, если не противостоим, скажем, Америке. Россиян заразили тем, что вроде бы, Россия встала с колен, Россия противостоит Западу, ее уважают в мире. И эта басня, этот гипноз на нас действует", - так охарактеризовал идеологическую ситуацию ШЕНДЕРОВИЧ в интервью УНИАН.

По мнению политика, Украина имперской бациллой не заражена: "На вас, судя по Майдану, это не действует. Вы почувствовали, что вам долгое время врали и считали вас быдлом, и вы вышли на Майдан. По моему мнению, в этом и есть разница между Россией и Украиной".