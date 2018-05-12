Виктор Шендерович: Медведев возглавлял штаб в Кремле во время Оранжевой революции

В Киев приехал известный российский сатирик Виктор Шендерович со своим «Изюмом из булки».

Шендер (так себя называет Шендерович) – сатирик, журналист, оппозиционный политик. За критику Кремля его сняли с эфира российского телеканала НТВ, где он вел передачу «Куклы». А после участия в Марше несогласных (в прошлом году) Шендера не пускают ни на какой другой телеканал России.

В декабре 2005 года Виктор Шендерович баллотировался в Государственную думу России как независимый кандидат, но выборы проиграл. О своем походе в политику написал документальную книжку «Недодумец».

«Изюм из булки» – это уже третья книжка невымышленных сатирических историй из жизни разных людей, в том числе, и самого Шендера. На творческом вечере в Киеве сатирик рассказал много изюминок.

Виктор Шендерович также дал в Киеве пресс-конференцию. (Помимо вопросов от УНИАН добавлено несколько вопросов он других журналистов).

МЕДВЕДЕВ – НЕЛЕГИТИМНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, НИКАКИХ ВЫБОРОВ У НАС В РОССИИ НЕ БЫЛО

Виктор Анатольевич, в мае в России состоится передача власти. Каких сюрпризов можно ждать? Владимира Путина выбрали председателем «Единой России». Что это значит для России и для самого Путина?

Стоит ли ожидать сюрпризов? Ждать стоит, но надеяться на них не стоит. Дело в том, что разницы, как таковой, между Медведевым и Путиным нет, разве что в запахах. От одного попахивает казармой, от второго – хорошим дезодорантом. Один предпочитает пиво, второй – хороший коньяк, один любит группу «Любе», второй – Deep Purple. Все! На этом принципиальные отличия между ними заканчиваются.

Кстати, Медведев лично руководил подавлением Оранжевой революции. Он возглавлял штаб в Кремле, который посылал к вам разных агитаторов.

Конечно, он не чекист. С другой стороны, за Медведевым стоит очень многое из того, что составляет родовые черты этого режима. И почти никакого значения не имеют его личные симпатии, а имеет значение путь его прихода к власти. Он – нелегитимный президент, никаких выборов у нас в России не было. Была просто передача власти.

Поэтому никакой свободы слова при Медведеве не будет, иначе сразу же на второй день после его прихода к власти, он услышит вопрос о “РосУкренерго” и т. д.

В книге «Путин. Итоги» российских оппозиционеров Бориса Немцова и Владимира Милова рассказаны ужасные вещи, тянущие на очень серьезные расследования. Поэтому ждать, что Медведев откроет дорогу свободной прессе, независимому правосудию и независимому парламенту, – себя обманывать.

А что касается борьбы между кланами. Да, она уже идет, и будет идти, но это не будет иметь никакого отношения к либерализации демократической жизни в России.

Путин во главе «Единой России». Здесь все ясно. Ему нужно же кем-то быть.

Знаете, есть такой анекдот об англичанине и еврее. Англичанин уходит не попрощавшись, а еврей прощается, но не уходит. Поэтому у меня есть подозрения, что Путин еврей, раз уж он попрощался с нами, но не ушел и не собирается.

Я теперь внимательно начал всматриваться в черты его лица, может, все-таки он еврей.

Думаю, Путин не уходит от власти не по своей воле. Думаю, он хотел бы уйти на отдых. Он же не маньяк власти, он не Лукашенко, не Туркменбаши, то есть он не человек власти. Но ему опасно уйти, потому что как только он попробует уйти от всех рычагов власти, он станет не национальным лидером, а субъектом права, мягко говоря. К нему очень много вопросов, начиная от ЮКОСа (российская нефтяная компания, которая была объявлена банкротом в 2006 году. – Авт.), который был удивительным образом разделен между его близкими друзьями, и заканчивая Бесланом (речь идет о школе, которую захватили террористы и в ходе провальной операции спецслужб погибло 329 человек, из них 159 детей. – Авт.).

Поэтому он и ушел в премьеры, закрепился лидером парламентской фракции, чтобы иметь возможность устроить импичмент Медведеву, если тот плохо будет вести себя.

Возможен ли Майдан в России?

Теоретически возможен. Чтобы произошло то, что вы называете «Майданом», должна быть потребность в свободе. Когда будет эта потребность, то будет и Майдан.

А пока сама ценность не осознана, не осмыслена миллионами людей, никакого Майдана быть не может.

Свобода для российского народа не стала еще брендом, главным вектором. Она не осмыслена, как важнейшая ценность.

Из бесед с киевлянами я вижу большое разочарования в результатах Оранжевой революции. Но хочу вам напомнить прекрасную фразу Черчилля, который когда-то сказал, что он разочаровался в демократах, но не в демократии.

Потому нужно разделять людей, которые, размахивая демократическими флагами, растаскивают бюджет, от демократических процедур. Потому что именно демократические механизмы дают возможность эволюции.

В РОССИИ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БАЙКА, ЧТО РОССИЯ ВСТАЛА С КОЛЕН И ЧТО ЕЕ УВАЖАЮТ НА ЗАПАДЕ

А откуда у Вас такая осведомленность о событиях в Украине? Какими источниками информации Вы пользуетесь? Другие россияне, которые приезжают в Украину, в отличие от Вас, не так хорошо знают ситуацию.

Нет-нет, я не шпионю! Любой уважающий себя шпион 90 процентов информации берет из открытых источников.

Не нужно никаких специальных информаторов возле Януковича и Тимошенко, чтобы понять, что происходит.

Я не знаю подробностей, но общую картину знаю. Тем более фейс-контроль. Ты смотришь в эти лица и все понимаешь. Как говорил Остап: «Узнаю брата Колю».

Лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука запретили на российском телеканале «Культура». Что это значит?

Разумеется, если бы Шевчук пел на Васильевском спуске в честь избрания Медведева, а не выходил на Марш несогласных, то был бы и на канале «Культура», и на других каналах.

Российское телевидение стало сейчас чрезвычайно убогим.

Наш экс-президент Леонид Кучма написал книгу «Украина – не Россия». В чем, на ваш взгляд, Украина – не Россия?

Я видел на ваших заборах пишут: «Данилыч, вернись» (смеется).

Думаю, Кучма и получил по голове именно потому, что Украина – не Россия.

Хотя значительную часть истории мы прожили вместе, однако есть тот факт, что слово «Украина» в советские времена было ругательным словом. Украину называли мелкобуржуазной страной, а это не предусматривает идеологии.

В России очень сильная имперская идеология. У нас живет имперская бацилла. Мы не чувствуем себя людьми, если не противостоим, скажем, Америке. Россиян заразили тем, что якобы Россия встала с колен, Россия противостоит Западу, ее уважают в мире.

И эта байка, этот гипноз на нас действует.

Украина, слава богу, этой бациллой не заражена. На вас, судя по Майдану, это не действует. Вы почувствовали, что вам долгое время врали и держали вас за быдло, и вы вышли на Майдан.

По-моему, в этом и есть разница между Россией и Украиной.

В УКРАИНЕ И БЕЗ МЕНЯ МНОГО РОССИЙСКИХ ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Не приглашали ли Вас работать на украинское телевидение?

Предложения были, даже приглашали с некоторым аналогом программы «Куклы». Вообще были предложения переехать в Киев – вести какую-то политическую программу. Однако я отказался по очень простой причине: жанр, в котором я работаю, жанр сатиры, предполагает гражданство во всех значениях этого слова.

Но у вас и так много успешных московских гастарбайтеров...

На сатиру имеет право гражданин страны, сатиры не имеет права произносить иностранец – это хамство. То острое, что вы можете сказать об Украине, в устах иностранца будет хамством.

Это мысль пушкинская. Пушкин говорил: «Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног – но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство».

Когда заканчивался мой концерт, мне написали очень много записок с предложениями остаться в Киеве. Я даже на минутку было подумал: «Нужно оставаться». Но нет, все-таки, как говорится, где родился, там пригодился. То, что я делаю сегодня, в России нужнее. А у вас найдется кому сказать все, что вы думаете о вашей власти.

В сатире всегда есть потребность. Если нет программы «Куклы», если нет шаржа на первой колонке газеты, то, значит, есть анекдот в Интернете, какая-то карикатура.

Сатира – это острейшая реакция, это ответ на действия власти.

Конечно, в цивилизованной стране шарж на первое лицо на целую колонку и программа «Куклы» показывает такое, что на голову не налезает. Когда мы делали свои «Куклы», то смотрели французские и английские аналоги. Что делали англичане с Джоном Мейджором (премьер-министр Великобритании 1990–1997 годов) – мне при девушках и пересказать тяжело. И никаких судов, ни закрытий телекомпаний не было. Это многовековая традиция гражданского давления на власть. А что делали с Маргарет Тэтчер (трижды премьер-министр Великобритании. – Авт.) – с женщиной уже немолодой!.. Какие на нее рисовали карикатуры.

Но заметьте, как только она перестала быть премьер-министром – ни одной карикатуры. Она уже частное лицо.

И это правило демократической власти: пока ты при власти, ты подвергаешься любой критике. А не хочешь критики, уходи в частную жизнь.

Анекдоты тоже сюда относятся. Анекдоты – это простая реакция народа.

Первый анекдот о президенте Медведева, я услышал на следующее утро после так называемых “выборов”.

Расскажите...

Он немного резок. Мама Медведева звонит вечером 2 марта сыну. Спрашивает: «Димочка, ну как там голоса за тебя? Я волнуюсь». Медведев говорит: «Мама, хоть ты не под...бывай!»

И это вся оценка последних выборов в России.

Если смотреть на историю, то быть евреем не всегда было модно, часто – просто опасно. А как сейчас?

Сейчас приятно! Правда, в Израиле (смеется).

Как по мне, я очень удачно воспитан, потому что вопрос национальности не имеет для меня никакого значения вообще. Последнее, что меня интересует в человеке, его национальность.

Понятно, что еврейскую тему я, как и любой еврей, живший в Советском Союзе, чувствовал на себе.

Как ни прискорбно, но среди других болезней, которыми страдает человечество, есть антисемитизм. Однако отношусь к этому, как к болезни и не больше. Причем эту болезнь может подхватить – как и псориаз – самый достойный человек. Знаю очень многих талантливых, глубоких людей, которые заражены бациллой антисемитизма. А во всем другом они адекватны.

Хотя мне зимой 1990 года в связи с этим сломали нос, вопрос национальности для меня не существует.

Я не вспоминаю о том, что я еврей, пока мне кто-то не напомнит. Тогда я говорю: «Да, простите, я еврей».

Если мы уже зацепили тему национальности. Как они оцениваете шумиху вокруг языкового вопроса в Украине? О том, что ведется борьба с русским языком?

А разве в Украине ведется борьба с русским языком?! Я вот уже несколько дней в Киеве и ни разу не услышал украинского языка. Не говоря уже об Одессе.

ДВЕ «ИЗЮМИНЫ» ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ ШЕНДЕРОВИЧА В КИЕВЕ...

О том, что все люди евреи

В последнее время мою коллекцию сатирических историй пополняет прокуратура. Я уже стал рецидивистом, у меня четыре ходки, я с 1995 года хожу давать показания. В прокуратуре я уже свой человек.

В последний раз я ходил в прокуратуру по такому вот поводу.

В своем Интернет-журнале полтора года назад поздравил всех, так и написал – «всех», – с еврейским Новым годом. Также написал: «Если верить Библии, то все люди в той или иной степени евреи». Ну, пошутил и пошутил... Лучше всех мою шутку оценил гражданин Ёлкин из Хабаровска... Господин Ёлкин из Хабаровска написал заявление в прокуратуру с просьбой привлечь меня к уголовной ответственности за то, что я сказал, что все люди в некоторой степени евреи. И этим нарушил 26 статью Конституции Российской Федерации, в которой записано право человека самому определять свою национальность.

Меня тоже обзывали евреем, но я привык.

Я пошел к следователю в одну из районных прокуратур Москвы. Молодой следователь говорит: «Давайте, пишите объяснение». Уточняю: «С какого места?» – «С самого начала». Я написал: «Авраам родил Исака, Исак родил Якова...» Следователь меня попросил: так далеко заходить не нужно.

Одним слово, я дал какие-то там объяснения, надеюсь, они когда-нибудь будут опубликованы. В завершение, не сдержавшись, я написал так: «Отдельно объясняю, что, публикуя в Интернете запись о том, что все люди в той или иной степени евреи, я не имел в виду господина Ёлкина из Хабаровска».

Про "блядскую Россию"

Когда в стране Советская власть еще была, а еда уже закончилась, я со своим юмором поехал по совхозам. Вместе со мной в дорогу за едой поехали еще десять артистов. За пару-тройку концертов для тружеников Ярославщины нам обещали несколько десятков яиц, по три курицы и вдоволь молока. Это был огромный гонорар осенью 1990 года.

Деньгами в ту осень можно было заинтересовать разве что нумизматов.

Среди фокусников, дрессировщика и подобных мастеров острого юмора по совхозам поехала очень известная народная артистка с двумя подручными немецкими баянистами. Ее патриотический номер завершал нашу целомудренную программу. «Гляжу в озера синие», – выводила певица, протягивая к народу белы рученьки ладошками вверх. Потом одну рученьку переворачивала вниз, и проводила ею вправо, без колебаний любуясь воображаемым простором полей ромашек России.

Спев, она кланялась, шла за кулисы, снимала кокон, вылезала из сарафана и, затовариваясь, мы ехали за новыми курами. Ехали в “рафике”, по классическому российскому бездорожью, и певица вся в кожанке, замше и драгметалле, подпрыгивая в такт “рафику”, повторяла: «Ху, блядская страна!» В следующем совхозе певица опять нацепляла кокон, протягивала руки в просторы, и все опять начиналось сначала: «Зову тебя Россиею, единственной зову...», а через полчаса «Ху, блядская страна!»

И вот недавно включаю телевизор, и там идет съезд партии «Единая Россия», а на сцене она… и репертуар тот же... да и вообще страна та же.

Записала Ксеня Лесив