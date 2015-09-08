Квиташвили заявил, что критикуя правительство Саакашвили не получит политических баллов
22:01, 08 сентября 2015Политика
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С помощью критики действий правительства председатель Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили не получит политических баллов.
Квиташвили: критикой Саакашвили не удастся завоевать политические очки / Фото УНИАН
Об этом заявил министр здравоохранения Александр Квиташвили в эфире ТСН.
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Кроме того, министр отметил, что привык к быстрым изменениям в Грузии, а в Украине они происходят медленнее.
Александр Квиташвилигрузинский и украинский государственный деятель. С 2 декабря 2014 года - министр здравоохранения Украины. 2 декабря 2014 года президент Петр Порошенко предоставил Александру Квиташвили украинское гражданство. Позже Александр Квиташвили подал в отставку. Заявление об увольнении находится на рассмотрении Верховной Рады.
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