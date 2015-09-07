МИД: Встреча в "нормандском формате" может состояться до конца недели

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает проведения министерской встречи в «нормандском формате» до конца этой недели в случае результативности заседание Трехсторонней рабочей группы в Минске.

Об этом он заявил сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Мы обсуждали с моими партнерами из Германии, Франции и Российской Федерации возможность провести встречу на уровне министров в «нормандском формате». Один из вариантов - провести эту встречу до конца этой недели. Конечно, мы должны посмотреть, какими будут результаты сегодняшней встречи в Минске, потому что сегодня проходит встреча Трехсторонней контактной группы и всех четырех рабочих групп в Минске", - отметил Климкин.

По его словам, необходимо посмотреть, каким будет практический результат этой министерской встречи, поскольку нет смысла собираться только для того, чтобы собраться вместе".

"Нам необходим результат. Нам нужно четко понять, как толкать вперед в направлении стабильной ситуации, как толкать вперед в направлении улучшения гуманитарной ситуации, в том числе обмен заложниками, в том числе доступ всей гуманитарной помощи, как украинской, так и помощи ЕС, для Донбасса", - подчеркнул украинский министр.

Кроме того, Климкин также отметил, что необходима и "готовность российской стороны говорить о делах Надежды Савченко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, о всех, кого удерживают в российской тюрьме и, конечно, необходима готовность России к процессу реальной подготовки к свободным и справедливым выборам на Донбассе".

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"Для этого нам нужно полное присутствие Офиса демократических институтов ОБСЕ в подготовке и проведении этих выборов. В противном случае эти выборы не будут признаны и не будут никем восприняты. Это - важный пункт - готовность России не продолжать с другими фейковыми выборами 18 октября и 1 ноября, поскольку это приведет к очень сложной ситуации в Минском процессе, и здесь нам нужно международное давление на российскую сторону для того, чтобы все было выполнено", - подчеркнул глава украинского внешнеполитического ведомства.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча министров иностранных дел стран «нормандского формата» пройдет в ближайшие 10-12 дней.