СМИ: рабочая группа в Минске не согласовала соглашение об отводе вооружения до 100 мм

Об этом сообщил источник в контактной группе, передают РИА Новости.

"К сожалению, в результате двухдневных переговоров стороны так и не смогли согласовать текст соглашения об отводе вооружений калибром до 100 миллиметров", — сказал он.

Вместе с тем, замглавы наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил РИА Новости, что работа над соглашением об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров на Донбассе продолжается.

Дату следующей встречи подгруппы по безопасности объявит контактная группа.

Читайте такжеСоглашение об отводе вооружений калибром менее 100 мм подпишут в ближайшее время - ОБСЕ

"Работа продолжается. (Дата следующей встречи) будет объявлена трехсторонней контактной группой", — заявил Хуг, покидая Президент-отель, где ранее завершилась встреча подгруппы по безопасности.

Ранее УНИАН сообщал, что Государственный департамент США поддерживает инициативу президента Украины Петра Порошенко относительно призыва к России и контролируемых ею боевиков подписать соглашение об отводе на востоке Украины вооружения калибром менее 100 мм.