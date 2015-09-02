Американская разведка Stratfor: Киев оказался между двух огней

Об этом говорится в отчете американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor.

В отчете отмечают, что вторник принес Украине противоречивые новости. С одной стороны, 1 сентября с полуночи вступил в действие договор о полном прекращении огня в восточной Украине. С другой – 31 августа Радикальная партия покинула украинскую правящую коалицию во время голосования по неоднозначным изменениям в Конституцию – голосования, вызвавшего жесткие протесты со стороны ультраправых активистов.

"С самого начала вооруженного противостояния на Донбассе неизменным остается главный вопрос – какую политическую роль будут играть в Украине сепаратистские Донецкая и Луганская области, если конечно вообще будут. Россия активно продвигает идею федерализации Украины, что на практике означает фактическую автономию этих регионов с их дальнейшей политической, экономической и военной интеграцией в Россию. Москва хочет, чтобы Украина была как минимум нейтральным буферным государством между Россией и Западом, в противном случае используя сепаратистов, чтобы противостоять влиянию официального Киева", - сообщает статья.

Подчеркивается, что украинские власти категорически против подобного исхода, хотя Киев и проявил готовность провести децентрализацию всех регионов страны в таких вопросах, как бюджетная и образовательная политика.

После завершения боевых действий обе стороны должны были пойти на политические уступки. Но вооруженные столкновения не прекратились, и политическая составляющая соглашения так и не была реализована. Тогда стороны конфликта провели в феврале 2015 еще одни переговоры, известные как "Минск 2", также не принесшие желаемого результата. Таким образом, политические аспекты соглашения не удалось достичь.Эта готовность стала основой для переговоров Украины и Запада с одной стороны и сепаратистов с Россией с другой касательно реинтеграции оккупированных территорий в состав Украины. В результате переговоров стало подписание в Минске соглашения о прекращении огня между украинской армией и группировками сепаратистов.

Результатом стало утверждение украинским парламентом первого из двух чтений изменений в Конституцию, которые подразумевали децентрализацию Украины и предоставление расширенных полномочий отдельным ее регионам. Это стало причиной одной из самых яростных акций протеста со времен Евромайдана, который сверг бывшего президента Украины Януковича.

И хотя внесенные в Конституцию изменения никоим образом не гарантируют расширенной автономии сепаратистских регионов (представитель "Донецкой Народной Республики" назвал Минские соглашения "дорогой в никуда"), ультраправые элементы назвали данные изменения Конституции официальным признанием сепаратистских группировок.

В тот же день несколько сотен активистов националистических партий, таких как "Свобода" и "Самопомич" организовали у здания парламента акцию протеста, в ходе которой погибло трое нацгвардейцев, кроме того, были ранены десятки демонстрантов и правоохранителей.

"Эти события показали, что украинское правительство пребывает в затруднительном положении, находясь под прессингом России и поддерживаемых ею сепаратистов с одной стороны и крайних правых и ультранационалистов с другой. И чем больше Киев уступает одним, тем сильнее провоцирует на радикальные действия других. Если подобная ситуация продлится, то это станет угрозой не только урегулированию конфликта между Россией и Западом по восточной Украине, но и единству самого украинского государства", - говорится в сообщении.

Президент Украины Петр Порошенко решительно осудил действия протестующих и обратился к нации, назвав демонстрации акциями "псевдопатриотов", которые преследуют исключительно личные политические интересы. Порошенко подчеркнул, что поправки по децентрализации "не означают особого статуса для Донбасса" и подтвердил, что сепаратистские территории не получат каких-либо политических преференций до проведения местных выборов в соответствии с украинским законодательством, вывода с их территории тяжелого вооружения и отказ от контроля над украинской границей с Россией.

Отмечается, что Россия и сепаратисты критикуют эти положения как недостаточные, хотя некоторые ультраправые элементы в Украине считают их чрезмерными. Несмотря на то, что ультраправые политические течения не набирают на выборах более 5-10 % голосов, события 31 августа продемонстрировали, что их деятельность может носить крайне подрывной характер.

"В результате Киев оказался в сложном положении. "Радикальная партия" обвинила правительство в попытке дискредитации "патриотических политических сил" и вышла из правящей коалиции. Это, впрочем, не повлияло на способность правящей коалиции утверждать постановления, ведь даже после ухода из ее рядов 21 депутата "Радикальной партии", она продолжает быть парламентским большинством – 281 депутат из 450", - резюмирует издание.

Читайте такжеСуд на два месяца арестовал семерых участников побоища под Радой без права внесения залога - советник Авакова

Эти события продемонстрировали уязвимость, как правительства, так и всей нации, превратив первый день прекращения огня на востоке в напоминание насколько важна стабильность в Киеве для достижения Украиной успехов в реализации соглашений с Россией и сепаратистами в восточной Украине.