Президент считает "очевидным", кому на руку играют "псевдопатриоты"

Об этом он заявил в своем обращении по поводу сегодняшних беспорядков возле здания Верховной Рады, передает корреспондент УНИАН.

"Благодаря дипломатическим усилиям последней недели, в том числе, и моему непосредственному участию во время поездки в Брюссель, уже 3 дня, как обходится без обстрелов из тяжелой артиллерии и минометов. Уже 3 дня, как на Донбассе нет убитых среди наших воинов. Однако кто-то ради рекламы своих партийных флагов и нескольких мест в райсовете убивает защитников Отечества в Киеве", - сказал президент.

Он добавил: "Кому на руку играли, на чью мельницу лили воду сегодня эти так называемые псевдопатриоты? Ответ очевиден".

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Как сообщал УНИАН, сегодня под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Один боец Нацгвардии погиб. Еще 122 человека, по данным МВД, пострадали.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что мужчина, бросивший гранату, задержан.