В День знаний боевики лишь четыре раза нарушили перемирие в зоне АТО - штаб

Об этом сообщил пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

Однако характерные признаки обстрелов больше свидетельствуют о хаотичности и несистемности огня в сторону позиций украинских военных, отметили в штабе.

"Так, около 8 утра, по опорному пункту сил АТО в поселке Счастье, что на Луганщине, бил вражеский миномет 82 калибра. Вблизи Донецка в 15 часов боевики обстреливали наши позиции в Марьинке. А в половине 6 вечера по украинскому опорному пункту, что на юг от Авдеевки, преступники вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Также на Артемовском направлении, около 15 часов, противник из стрелкового оружия и гранатомета обстреливал позиции украинских военных в Санжаровке.

"В общем 1 сентября, в День знаний, школьники Донбасса, их родные и близкие наконец-то почувствовали настоящий покой. Дети смогли без страха сесть за парты. А их родители в очередной раз осознали, что ценность мира прежде всего в безопасности их детей", - отметили в штабе АТО.