Порошенко наградил погибших нацгвардейцев орденом "За мужество"

«За личное мужество, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга постановляю:

Наградить орденом "За мужество" III степени Дацюка Богдана Викторовича - солдата, Дебрин Игоря Анатольевича (посмертно) - старшего солдата, Костину Александра Сергеевича (посмертно) - солдата, Сластникова Дмитрия Анатольевича (посмертно) - солдата, Шияна Виталия Александровича - старшего солдата.

Наградить медалью "За военную службу Украине" Бадю Юрия Сергеевича - солдата, Бакая Богдана Александровича - солдата, Губаня Назара Юрьевича - солдата, Гуцуляка Богдана Валерьевича - капитана, Зубко Максима Андреевича - старшего лейтенанта, Лапчика Максима Владимировича - капитана, Лутчака Тараса Ярославича - старшего лейтенанта, Малова Евгения Михайловича - солдата, Щетинина Дениса Владимировича - капитана, Яковишена Максима Святославовича - солдата», - говорится в Указе главы государства.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что сегодня подпишет указ о присвоении орденов “За мужество” двум бойцам Национальной гвардии, погибшим в результате беспорядков под Верховной Радой 31 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время посещения раненных бойцов Национальной гвардии в Центральном госпитале МВД, пострадавших вчера во время провокаций возле парламента.

“Я дал поручение и.о. командующего Национальной гвардией подать представление на двух украинских героев. И сегодня мною будет подписан указ о присвоении и Игорю и Дмитрию орденов “За мужество”, - сказал Порошенко.

Президент пообещал, что организаторы столкновений под Верховной Радой 31 августа понесут ответственность.

“Мы уже нашли исполнителей. Будут найдены и организаторы... сейчас они должны нести ответственность”, - сказал он.

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31 августа у стен Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

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По данным пресс-секретаря Министерства внутренних дел Украины Артема Шевченко, в столкновениях пострадал 141 человек, из них 131 – милиционеры и гвардейцы.

В тот же день от ранения скончался военнослужащий Национальной гвардии Украины, старший солдат Игорь Дебрин, 1990 года рождения.

Сегодня умер еще один боец Нацгвардии, раненный 31 августа во время столкновений под Верховной Радой, Дмитрий Сластников, призывник из Желтых Вод.

Сегодня, 1 сентября, в больнице скончался третий боец Национальной гвардии Украины, который получил ранения под зданием Верховной Рады Украины 31 сентября.

Такую информацию на своей странице в соцсети Facebook распространила народный депутат Украины, советник Президента Украины Ольга Богомолец.

Это был уроженец Херсонской области Костина Александр Сергеевич. Ему было всего 20 лет.