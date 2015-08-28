МИД Германии не видит альтернативы Минским соглашениям

Об этом сообщает ТАСС.

«Есть многие, кто считает минские договоренности ничего не стоящими, — сказал он. - Правительство ФРГ не относится к ним. «Минск» не совершенен, но это план по достижению политического решения конфликта. Ему нет альтернативы».

Читайте такжеПорошенко надеется, что ЕС уже скоро продолжит персональные санкции против отдельных россиян

Шефер подчеркнул, что все силы противоборствующим сторонам нужно направить на реализацию соглашений.

Как сообщал УНИАН, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС пока не собирается снимать санкции против России, несмотря на то, что из-за них страдают западные компании.