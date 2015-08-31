У здания Рады проходит митинг против внесения изменений в Конституцию
10:10, 31 августа 2015Общество
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Возле здания Верховной Рады митингуют несколько сотен представителей ВО "Свобода".
Здание парламента охраняют несколько сотен правоохранителей / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, также на площади перед парламентом находятся митингующие с флагами Радикальной партии Олега Ляшко и партии "УКРОП".
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Они требуют от Верховной Рады не голосовать за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.
Здание парламента охраняют несколько сотен правоохранителей. Среди них - представители Нацгвардии, спецподразделения "Титан", а также работники киевской милиции.
На данный момент ситуация спокойная. Митингующих от парламентского здания отгораживают шеренги правоохранителей.
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