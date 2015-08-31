У здания Рады проходит митинг против внесения изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, также на площади перед парламентом находятся митингующие с флагами Радикальной партии Олега Ляшко и партии "УКРОП".

Читайте такжеРада сегодня рассмотрит в первом чтении изменения к Конституции по децентрализации

Они требуют от Верховной Рады не голосовать за внесение изменений в Конституцию в части децентрализации.

Здание парламента охраняют несколько сотен правоохранителей. Среди них - представители Нацгвардии, спецподразделения "Титан", а также работники киевской милиции.

На данный момент ситуация спокойная. Митингующих от парламентского здания отгораживают шеренги правоохранителей.