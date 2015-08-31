В медицинских заведениях Киева предоставляют помощь 107 пострадавшим в столкновениях под ВР – Богомолец

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по охране здоровья Ольга Богомолец на своей странице в Facebook.

«Я сейчас в госпитале МВД - здесь уже 51 ранен, двое находятся в операционной. Вызвали консультантов из Александровской больницы. В 17-й больнице - 5 раненых привезли на «скорой», а всего 36 обращений. В военном госпитале - 20 раненых. Все организуем, консультируем, обеспечиваем медикаментами», - отметила Богомолец.

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Как сообщал УНИАН, столкновения возле ВР начались сразу после голосования за изменения к Конституции в части децентрализации.

Протестующие начали бросать в правоохранителей бутылки, дымовые шашки и брусчатку.

Также в правоохранителей бросили боевую гранату.