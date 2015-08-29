Выборы в Мариуполе обязательно должны состояться - Порошенко

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, президент выслушал аргументацию голов ВЦА Павла Жебривского и Георгия Туки и сообщил, что поручил министру внутренних дел обеспечить безопасность избирателей, а также охрану избирательных участков и членов избирательных комиссий.

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"Я неоднократно был в Мариуполе, знаю ситуацию относительно безопасности в городе, поэтому соответствующие органы власти должны сделать все, чтобы выборы в Мариуполе состоялись", - сказал глава государства, подчеркивается в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Центральной избирательной комиссии решили не проводить местные выборы в Мариуполе и ряде других прифронтовых городов Донбасса.