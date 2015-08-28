Кличко стал новым главой президентской партии "Солидарность" – БПП"

Делегаты второго этапа XII съезда партии “Солидарность” - Блок Петра Порошенко проголосовали за прекращение полномочий Юрия Луценко как главы партии и избрали нового лидера - Виталия Кличко.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед голосованием за избрание Кличко он, в частности, отметил, что это большая ответственность и нагрузка, а также, что ему необходимо будет оправдать доверие украинцев.

Кроме того, он отметил, что партия "УДАР" продолжает свою работу в другом формате - объединенной политической силы "УДАР-Солидарность".

После этого на съезд прибыл президент Украины Петр Порошенко. Сейчас он выступает перед делегатами.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что на втором этапе ХII внеочередного съезда партии "Солидарность" в ряды партии было принято 19 новых членов, бывших представителей партии «УДАР», в том числе лидера «УДАРа» Киевского городского голову Виталия Кличко.

Также стало известно, что в партии Порошенко ожидают присоединения других политических сил, в том числе "Народного фронта ", для участия в местных выборах.