В сентябре Порошенко и Путин встретятся в составе "Нормандской четверки"

Встреча президента Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина может состояться в конца сентября, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на schwaebische.de.

В конце сентября состоится заседание Генеральной ассамблеи ООН. Именно там могут состояться переговоры в "нормандском формате".

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Напомним, что 24 августа Петр Порошенко встретился с президентом Франции Франсуа Олланом и канцлером Германии Ангелой Меркель, где обсуждались возможности изменения формата переговоров.

Порошенко отметил, что исключает замену "нормандского формата", несмотря на то, что в мире звучат другие предложения.

Меркель также заявила о необходимости укрепления "нормандского формата", а не создание нового.