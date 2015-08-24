Европарламент надеется на "сильный сигнал" с берлинской встречи

Об этом говорится в заявлении главы комитета Европарламента (ЕП) по вопросам иностранных дел Элмара Брока и главы делегации ЕП в комитете ассоциации Украина-ЕС Андрея Пленковича, текст которой передан агентству УНИАН.

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"Чрезвычайно важно прекратить эскалацию насилия, напряжения и конфликт, положив конец российской агрессивной политике. Поэтому мы ожидаем сильный сигнал с предстоящей в Берлине встречи и диалога высокого уровня в Брюсселе", - заявили они.

Европейские политики выразили глубокую обеспокоенность по поводу значительного ухудшения ситуации с безопасностью в районах Донбасса за последние две недели.

"Вооруженные нападения на районы, находящиеся под контролем правительства, являются постоянными, значительное увеличение обстрелов и применение тяжелого и запрещенного оружия явно нарушают Минские договоренности. Мы соболезнуем в связи с новыми жертвами и выражаем соболезнования их семьям", - отметили Элмар Брок и Андрей Пленкович.

Евродепутаты также выразили обеспокоенность в связи с тем, что наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не могут свободно передвигаться по контролируемым боевиками районам Донбасса.

"Нападение на гражданскую специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине, особенно поджог ее автомобилей в Донецке, является серьезным нарушением международного гуманитарного права и препятствует непредвзятому наблюдению и контролю над режимом прекращения огня", - отметили депутаты ЕП.

Андрей Пленкович и Элмар Брок также убеждены, что "строгое выполнение положений Минских договоренностей от 5 и 19 сентября 2014 года и 12 февраля 2015 года всеми сторонами имеет решающее значение для мирной реинтеграции оккупированных территорий в конституционную и правовую систему Украины".

"Завершение конституционной реформы и децентрализация Украины, предусмотренная Минскими договоренностями, чрезвычайно важны в контексте предстоящих местных выборов, которые пройдут в октябре этого года", - отметили они.

При этом депутаты ЕП подчеркнули, что демократически избранное руководство Украины "продемонстрировало сильную приверженность реализации реформ, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС".

"Мы будем поддерживать и поощрять украинскую власть к продолжению выполнения повестки дня реформ. Мы снова подчеркиваем нашу сильную поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также готовность ЕП помочь Украине на ее европейском пути", - добавили Андрей Пленкович и Элмар Брок.