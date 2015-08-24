Порошенко: весь мир ждет от России выполнения Минских соглашений

По словам президента Петра Порошенко, для Украины не существует разумной альтернативы мирному урегулированию кризиса на Донбассе. Ровно, как и не существует другого альтернативного инструмента для достижения мира.

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Глава государства подчеркнул, что Украина выполнила ключевые положения мирных договоренностей. "Так же как и Украина, и наши европейские партнеры, и весь мир ожидают и от российской стороны и их пособников: не играть с соглашениями, а выполнять их", - заявил Петр Порошенко.

По словам президента, в противном случае реакция международного сообщества должна быть решительной и бескомпромиссной.

Глава государства отметил, что именно с такими установками он отбывает в Берлин на встречу с федеральным канцер Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

Президент также напомнил, что Украина первой в мире в 1994 году отказалась от третьего крупнейшего ядерного арсенала в мире, получив от всех тогдашних ядерных государств гарантии безопасности и территориальной целостности.

"Несмотря на то, что эти гарантии, к сожалению, так и остались на бумаге после незаконной аннексии со стороны Российской Федерации нашего Крыма и оккупации Донбасса, Украина продолжает быть в авангарде тех, кто выступает за полный запрет и ликвидацию ядерного оружия", - отметил Петр Порошенко.