Порошенко: весь мир ждет от России выполнения Минских соглашений
Весь мир ожидает от России выполнения Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.
По словам президента Петра Порошенко, для Украины не существует разумной альтернативы мирному урегулированию кризиса на Донбассе. Ровно, как и не существует другого альтернативного инструмента для достижения мира.
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Глава государства подчеркнул, что Украина выполнила ключевые положения мирных договоренностей. "Так же как и Украина, и наши европейские партнеры, и весь мир ожидают и от российской стороны и их пособников: не играть с соглашениями, а выполнять их", - заявил Петр Порошенко.
По словам президента, в противном случае реакция международного сообщества должна быть решительной и бескомпромиссной.
Глава государства отметил, что именно с такими установками он отбывает в Берлин на встречу с федеральным канцер Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.
Президент также напомнил, что Украина первой в мире в 1994 году отказалась от третьего крупнейшего ядерного арсенала в мире, получив от всех тогдашних ядерных государств гарантии безопасности и территориальной целостности.
"Несмотря на то, что эти гарантии, к сожалению, так и остались на бумаге после незаконной аннексии со стороны Российской Федерации нашего Крыма и оккупации Донбасса, Украина продолжает быть в авангарде тех, кто выступает за полный запрет и ликвидацию ядерного оружия", - отметил Петр Порошенко.