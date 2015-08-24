Могерини поздравила Украину с Днем Независимости и пообещала поддержку

Об этом заявила пресс-секретарь верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Катрин Рэй, передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя.

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"Сегодня - День Независимости Украины. Мы поздравляем украинский народ. Мы продолжаем поддерживать территориальную целостность Украины и усилия, направленные на проведение реформ, являющихся лучшим путем усиления Украинского государства, которое стоит перед вызовами", - сказала Катрин Рэй.

Она напомнила, что президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретится с президентом Украины Петром Порошенко на этой неделе для обсуждения этих вопросов.

Отвечая на вопрос о том, как украинская сторона выполняет обязательства, взятые в рамках Минских договоренностей, Катрин Рэй отметила, что ЕС "полностью поддерживает Минские договоренности и их исполнение".

"На прошлой неделе мы видели эскалацию насилия (со стороны террористов) и осудили его и призвали к выполнению этих договоренностей в полном объеме", - сказала пресс-секретарь.