Лукашенко рад развитию дружественных отношений с Украиной
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил развитие дружественных отношений с Украиной по случаю Дня Независимости Украинского государства.
Об этом говорится в поздравлении Лукашенко президенту Украины Петру Порошенко. Текст поздравления обнародован на сайте президента Беларуси.
Лукашенко выразил уверенность, что стратегическое партнерство между Беларусью и Украиной получает новое наполнение благодаря углублению политического диалога.
"Большую роль в выстраивании взаимовыгодного сотрудничества играет Ваше личное внимание к развитию всесторонних связей с Республикой Беларусь", - отметил белорусский лидер.
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Лукашенко отметил, что высоко ценит дружеские конструктивные отношения с Порошенко и рассчитывает на продолжение совместной работы в решении вопросов белорусско-украинской повестки дня и актуальных международных проблем.