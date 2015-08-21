Экс-нардепа Маркова освободят из-под стражи, отправив под домашний арест - депутат

Как пишет на свой странице в Facebook депутат РПЛ Андрей Лозовой, содержание под стражей изменили на домашний арест с электронным браслетом.

Однако, как отметил депутат, это никак не повлияет на рассмотрение главного вопроса - экстрадиции Маркова в Украину.

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"Очень многое зависит от того, насколько качественно и быстро украинская сторона предоставит итальянской все необходимые документы. Дату следующего судебного заседания, на котором и будет рассмотрен вопрос экстрадиции, еще не назначили", - добавил Лозовой.

Справка УНИАН. Верховная Рада лишила Маркова мандата народного депутата 20 сентября 2013 года. Ему инкриминировали организацию и избиение участников пикета в Одессе в 2007 году против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 года Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

В декабре 2014 года МВД Украины объявило Маркова в розыск.