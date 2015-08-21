Больше, чем символ: Порошенко опубликовал патриотическое видео ко Дню флага
12:06, 21 августа 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко презентовал 30-секундный ролик ко Дню флага, который отмечается 23 августа.
23 августа в Украине отмечается День флага / flickr.com/photos/lancerenok
Соответствующую видеозапись Порошенко выложил на своей странице в Facebook.
В ролике показали, какое значение имеет национальный флаг для медика, который стал волонтером и начал помогать раненым бойцам АТО.
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"Сине-желтый флаг - больше, чем символ!" - написал глава государства.
Синьо-жовтий прапор - більше, ніж символ!#НашіКольориPosted by Петро Порошенко on 21 августа 2015 г.
Напомним, на здании Администрации президента в среду, 19 августа, вывесили огромный флаг Украины в канун Дня Независимости.
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