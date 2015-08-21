Больше, чем символ: Порошенко опубликовал патриотическое видео ко Дню флага

Соответствующую видеозапись Порошенко выложил на своей странице в Facebook.

В ролике показали, какое значение имеет национальный флаг для медика, который стал волонтером и начал помогать раненым бойцам АТО.

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"Сине-желтый флаг - больше, чем символ!" - написал глава государства.

Синьо-жовтий прапор - більше, ніж символ!#НашіКольори Posted by Петро Порошенко on 21 августа 2015 г.

Напомним, на здании Администрации президента в среду, 19 августа, вывесили огромный флаг Украины в канун Дня Независимости.