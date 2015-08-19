На здании АП в канун Дня Независимости появился огромный флаг (фото)
На здании Администрации президента в среду, 19 августа, вывесили огромный флаг Украины.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.
При этом он выложил соответствующие фотографии и написал: "Администрация президента сейчас. Цвета нашей независимости".
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В свою очередь президент Петр Порошенко призвал накануне Дня Независимости поднять государственные флаги Украины над каждым зданием по всей стране.
Порошенко написал в Twitter: «Накануне Дня Независимости поднимем наш флаг над каждым зданием во всех уголках государства!».
Напередодні Дня Незалежності підіймаймо наш прапор над кожною будівлею по всіх куточках держави! #НашіКольориpic.twitter.com/BBiiAY3y3a
— Петро Порошенко (@poroshenko) August 19, 2015