На здании АП в канун Дня Независимости появился огромный флаг (фото)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

При этом он выложил соответствующие фотографии и написал: "Администрация президента сейчас. Цвета нашей независимости".

Читайте такжеНа марш в День Независимости выйдут 2 300 бойцов АТО и курсантов военных вузов

В свою очередь президент Петр Порошенко призвал накануне Дня Независимости поднять государственные флаги Украины над каждым зданием по всей стране.

Порошенко написал в Twitter: «Накануне Дня Независимости поднимем наш флаг над каждым зданием во всех уголках государства!».