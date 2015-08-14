У Ляшко рассказали, что надо сделать, чтобы Италия выдала Украине Маркова

19:01, 14 августа 2015
Политика
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Министерству юстиции Украины надо немедленно назначить официального представителя в судебное заседание по экстрадиции Маркова.

У Ляшка знають, що треба зробити для повернення Маркова / фото УНІАН

Об этом заявил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук, который вместе с нардепом Андреем Лозовым присутствовал на суде в Генуе, где решался вопрос избрания меры пресечения одиозному экс-нардепу Игорю Маркову.

Как отметил Игорь Мосийчук, для того чтобы Украине выдали "этого преступника", Минюсту надо немедленно назначить официального представителя в судебное заседание по экстрадиции Маркова и в кратчайшие сроки предоставить суду Генуи документальное подтверждение преступлений на территории нашего государства.

Он также сообщил, что после заседания они запланировали встречу с итальянским прокурором, который представляет обвинение в деле Маркова.

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