Россия разрабатывала доктрину "гибридной" войны в течение 2012-2013 годов - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, одним из основных факторов наступления тяжких последствий в виде гибели большого количества военнослужащих под Иловайском было вторжение на территорию Украины с 23-го, 24-го августа подразделений вооруженных сил РФ численностью 3,5 тысячи человек.

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«Обусловлено существенное преимущество противника в численности личного состава и военной техники без объявления войны», - заявил Матиос.

По его словам, Россия на территории Украины развязала военный конфликт по принципам «гибридной» войны. «Доктрина «гибридной» войны была разработана в РФ в течение 2012-2013 годов», - отметил Матиос.