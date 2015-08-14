Миссию ЕС по приграничной помощи Украине и Молдове возглавил Тесорьер

Как сообщили УНИАН в представительстве Евросоюза в Украине, Эндрю Преториус Тесорьер сказал: "Мне приятно быть избранным на эту должность. Я с нетерпением жду возможности консолидировать и укрепить тесные рабочие связи EUBAM с нашими партнерами в Молдове и Украине, как с теми, кто находится на государственной службе, так и с теми, кто занимает выборные должности, представляет бизнес и гражданское общество. Я также хотел бы в рамках мандата EUBAM внести позитивный вклад в достижение всесторонних решений, которые способны улучшить региональное сотрудничество, в том числе обеспечить экономическое процветание для Приднестровья".

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До назначения на новую должность Эндрю Преториус Тесорьер работал заместителем главы миссии с декабря 2014 года. Он имеет большой опыт работы на высшем уровне с такими организациями как ООН, ОБСЕ, НАТО и правительство Великобритании в сфере деятельности EUBAM, а именно - интегрированного управления границами, содействия торговле, надлежащего руководства и посредничества.

Эндрю Преториус Тесорьер был послом Великобритании в Албании, Алжире и Латвии, а также поверенным в делах в Афганистане и Сирии.

Справка УНИАН. Миссия EUBAM работает с пограничными и таможенными службами Молдовы и Украины с 2005 года, помогая привести процедуры контроля в соответствие с европейскими и международными стандартами. Миссия финансируется в рамках Европейского инструмента соседства ЕС.