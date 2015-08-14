Порошенко образовал еще 9 районных военно-гражданских администраций на Донбассе (видео)

Президент подписал соответствующий указ / president.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Так, указом образованы районные военно-гражданские администрации (ВГА) по линии разграничения в Донецкой области: Артемовская, Володарская, Константиновская, Тельмановская, Ясиноватская.

Также, согласно указу, образовано несколько ВГА в Луганской области, а именно в городах Рубежное, Лисичанск, Новодружеск, Приволье.

Как отметили в пресс-службе, данный указ подготовлен с учетом обращений председателей Донецкой и Луганской ОГА.

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Как прокомментировал первый заместитель главы Администрации президента Украины Виталий Ковальчук, «военно-гражданские администрации в нескольких районах Донецкой и городах Луганской области по линии разграничения были образованы, учитывая обострение в зоне проведения антитеррористической операции в связи с осуществлением Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины, необходимостью избежания террористической угрозы и для обеспечения безопасности граждан Украины».

Как сообщал УНИАН, председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский выступает за создание военно-гражданских администраций во всех районах на неоккупированной территории Донецкой области.

Жебривский предлагает образование ВГА в Артемовском, Великоновоселковском, Володарском, Добропольском, Константиновском, Красноармейском, Александровском, Славянском, Тельмановском, Ясиноватском районах.

На сегодняшний день военно-гражданские администрации действуют в Марьинском, Волновахском, Першотравневом районах Донецкой области, а также в городах Угледар, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, селах Победа Марьинского района, Коминтерново, Водяное и Заиченко Волновахского района.

Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука также просил президента Украины об образовании военно-гражданских администраций во всех районах Луганской области на подконтрольной Украине территории и в городах Лисичанске и Рубежном.