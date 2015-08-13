Тука просит Порошенко ввести военно-гражданские администрации во всех районах и двух городах Луганщины

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Как отмечается в сообщении, анализ общественно-политической ситуации в области, в частности в 9 районах подконтрольных украинской власти, в городах Лисичанске и Рубежном дает основания для внесения предложений по созданию в них военно-гражданских администраций.

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«Ситуация объясняется тем, что депутаты городских и районных советов в большинстве своем саботируют сессии, либо не приходя на них, либо не принимая важные для людей решения, - отметил Тука и добавил, - В связи с возможным обострением военного конфликта на территории Луганской области прогнозируется блокировка работы районных администраций со стороны депутатов указанных советов, что сделает невозможным оперативное принятие стратегических решений».

Поэтому учитывая внешние и внутренние угрозы дестабилизации ситуации на территории Луганской области, и на основании ст. 2,3 Закона Украины «О военно-гражданских администрациях», руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации предлагает создать такие районные военно-гражданские администрации: Беловодскую, Белокуракинскую, Кременскую, Марковскую, Меловскую, Новопсковскую, Сватовскую, Старобельскую, Троицкую и городские: Рубежанскую и Лисичанскую вместе с городами спутниками Новодружеское и Приволье, подчеркивается в сообщении.