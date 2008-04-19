Москаль: перепалка Балоги и Тимошенко вышла за пределы здравого смысла

Народный депутата Геннадий МОСКАЛЬ (фракция «Наша Украина – Народная самооборона» считает, что в Украине назрела необходимость перевыборов всех местных советов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.МОСКАЛЬ сказал во время пресс-конференции в Луганске. При этом он высказал уверенность, что такие выборы должны проводиться на мажоритарной основе вплоть до городских советов. «Выборы в областные советы должны пройти по смешанной системе 50 на 50», - считает Г.МОСКАЛЬ.

Он также отметил, что Украине не подходит парламентско-президентская форма правления. «Надо делать или парламентскую республику, или президентскую, потому что совместный вариант никуда не годится», - сказал Г.МОСКАЛЬ. По его словам, «в такой анархии и бардаке, в которых мы живем, нужна сильная президентская власть». По его мнению, «то что сложилось в Украине и та перепалка, которая идет между Секретариатом Президента и премьер-министром, вышло за пределы здравого смысла, и ей должен быть положен конец. Это надо прекратить». Он также уверен, что такая должность как глава Секретариата Президента не является конституционной: «он должен обеспечивать работу Президента, а не комментировать ситуации».